Москва, 8 декабря, 2015, 15:08 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Виктор Янукович, незаконно отстранённый от власти в результате переворота в Киеве в 2014 году, заявил в интервью РИА «Новости» о своём намерении вернуться в политику.

glavcom.ua Экс-президент Украины Виктор Янукович

«Хочу вернуться в политику», — заявил Янукович.

Он сообщил, что и в настоящее время не является далёким от политического процесса человеком: он помогает тем, кто на Украине терпел притеснения от действующего режима.

«Во-первых, много помогаю людям, которых преследуют в Украине, которые уже выехали, допустим, за пределы Украины. И не только в Россию. В России само собой поддерживаю с ними связь. Чем могу, тем и помогаю», — сказал он.

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Напомним, что Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В феврале 2014 года в результате государственного переворота был незаконно, без проведения процедуры импичмента, отстранён от власти и эмигрировал в Россию.