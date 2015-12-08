Анкара, 8 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Сын президента Турции Тайипа Эрдогана опроверг обвинения России в том, что он и его семья наживаются на незаконной контрабанде нефти с территорий, находящихся под контролем террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На прошлой неделе Минобороны России заявило о наличии доказательств того, что семья Эрдогана наживается на незаконной торговле нефтью ИГИЛ. Глава Турции уже отверг эти обвинения, теперь так же поступил и его сын, Билал. В интервью газете Corriere della Sera сын президента Турции заявил о своей непричастности к связям с террористической группировкой, назвав её позором для мусульман.

«Мы строим коммерческую недвижимость в Стамбуле… мы не вмешиваемся в дела на Средиземном море, в Сирии или Ираке», — заявил он. «ИГИЛ является врагом моей страны. ИГИЛ — это позор. Из-за него мою религию видят в негативном свете. Они не представляют ислам, и я не считаю их мусульманами», — добавил он.

По его словам, Асад — тот человек, «который наживается на нефти, добытой на подконтрольных террористической организации «Исламское государство» территориях». «Если проследите за нефтью ИГИЛ, вы найдете там Асада», — сказал сын главы Турции, не предоставив при этом никаких доказательств.

Не осталась незатронутой и тема российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС около границы с Сирией. Билал Эрдоган так прокомментировал случившееся: «То, что произошло с российским самолетом, очень неприятно, но мы должны сконцентрироваться на реальных проблемах: ИГИЛ и будущем Сирии».