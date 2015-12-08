Вильнюс, 8 декабря, 2015, 14:53 — ИА Регнум. По данным Министерства образования и науки Литвы, в предупредительной забастовке сегодня, 8 декабря, приняли участие 12% или 6,4 тыс. педагогов страны, сообщили ИА REGNUM в Минобразовании. Тем временем в профсоюзе учителей озвучивают другую цифру — 18% всех педагогов.

lsm.lv Забастовка учителей в Литве

По данным Минобразования, из них 500 педагогов из дошкольных учреждений, 5,8 тыс. работают в школах, 100 — в учреждениях неформального образования. Забастовка прошла в 13% образовательных учреждений: примерно в 3 тыс. из 23 000 садиков и школ.

Бастовали 18% педагогов из учреждений общего развития и 5% педагогов из дошкольных учреждений.

Правительство на выполнение требований профсоюзов работников образования в бюджете 2016 года дополнительно выделило 10 млн евро, подчёркивают в Минобразовании. Средства будут выделены и из внутренних ресурсов Министерства образования и науки. С 1 января 2016 года ученическая корзинка увеличится на 34 евро, всего корзинку составят 1014 евро. С 1 января 2016 года зарплаты воспитателей в садиках, педагогов в дошкольных учреждений вырастут до 7%, начинающих учителей в школах — на 5%, других — на 3%.

Чтобы выполнить все требования профсоюзов, в 2016 году понадобится 102,7 млн евро, в 2017 году — 130,2 млн евро. Всего — 233 млн евро. Это составляет четверть всего годового бюджета, выделяемого на образование.