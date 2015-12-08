Пекин, 8 декабря, 2015, 14:47 — ИА Регнум. Красный уровень опасности объявлен в Пекине из-за смога сегодня, 8 декабря. Высший уровень будет сохраняться в течение двух дней. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

epochtimes.ru Смог в Китае

Экологическое неблагополучие длится в Китае уже не первый день. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин и большую часть севера Китая 1 декабря накрыл густой удушающий смог. Концентрация взвешенных частиц в отдельных районах в 39 раз превышает норму.

Ранее в Пекине был объявлен предпоследний, оранжевый уровень экологической опасности. Сегодня его повысили до красного.

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