Якутск, 8 декабря, 2015, 14:11 — ИА Регнум. Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии настаивают на законодательном закреплении реализации регионами права по организации оказания первичной медпомощи в стационарных условиях в труднодоступных и отдалённых малонаселённых пунктах, об этом заявил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин, выступая с докладом в Санкт-Петербурге на V Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин, принял участие в V Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Александр Корякин представил свой доклад о законодательном обеспечении доступности медицинской помощи населению, проживающему в арктических районах Российской Федерации, на панельной сессии «Совершенствование арктической медицины и здравоохранения».

Он акцентировал внимание на особенностях организации здравоохранения в Якутии — самом крупном регионе страны: население Якутии меньше одного миллиона человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких по России. «Природно-климатические условия характеризуются как экстремальные. Почти половина территории находится за полярным кругом, где проживает всего 7% населения, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера. Более 90% территории республики находится в зоне сезонного транспортного обслуживания. Две трети районов не имеют надёжной транспортной связи с центром республики. К примеру, самый отдалённый населённый пункт — посёлок Черский находится на расстоянии более 3 тысяч км от Якутска, а внутри районов расстояния составляют до 400 км», — сообщил Александр Корякин и добавил, что, несмотря на сложную транспортную схему, обширную территорию, тяжёлые климатические условия, организация медпомощи имеет неплохие показатели. «Мы стабильно входим в состав немногих регионов России, в которых сохранился естественный прирост населения — занимаем первое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа и восьмое место по Российской Федерации. Показатель рождаемости по сравнению с 2013 годом вырос на 1,7%. Коэффициент смертности ниже аналогичного показателя по России и Дальнему Востоку в 1,5 раза — это один из самых низких уровней общей смертности по России и Дальнему Востоку», — подчеркнул он.

Среди главных проблем Александр Корякин назвал проблему содержания участковых больниц. В республике функционирует 151 участковая больница, из них 143 расположены в труднодоступных и малочисленных населённых пунктах. Для экстренного обслуживания населения из труднодоступных районов используется санавиация. Из республиканского бюджета на санавиацию предусматривается ежегодно около 1 миллиарда рублей. Парламентарий отметил, что для решения проблемы Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии внесло в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к которой в качестве субъектов законодательной инициативы присоединились члены Совета Федерации.

До 1 января 2012 года в Российской Федерации гражданам оказывалась специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, и в республике были развёрнуты 216 учреждений первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время согласно пункту 6 статьи 33 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», первичная медико-санитарная помощь оказывается только в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Таким образом, в труднодоступных населённых пунктах запрещено содержание круглосуточного стационара. Но в отличие от многих других регионов Якутия сумела сохранить свои малокомплектные больницы, пусть и благодаря огромным финансовым вливаниям из собственного бюджета.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, представляя законодательную инициативу парламента перед народными депутатами на пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн), отметил, что неуверенность в способности властей и органов здравоохранения обеспечивать на месте доступную медицинскую помощь становится ещё одним, искусственно созданным мотивом оттока людей с Севера. Опустению арктических территорий способствуют непродуманные издержки нормативного финансирования, оптимизации и сокращения в бюджетной сфере. В критическом состоянии оказались сотни небольших населённых пунктов, оторванных от крупных центров многими километрами бездорожья.

«В целях обеспечения равных конституционных прав граждан на охрану здоровья независимо от места их проживания в Российской Федерации парламент вносит на рассмотрение Государственной думы изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие оказание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях; формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом плотности и особенностей расселения населения» — сказал Александр Жирков.

«Мы считаем, что в силу климатических и географических ограничений эти больницы в республике закрывать нельзя, так как бывают случаи, когда не всегда возможно в рамках амбулаторного приёма определить необходимость отправки больного в ЦРБ вертолётом или в силу погодных условий оперативно доставить больного в районный центр, невозможно установить необходимое медоборудование для лечения больного на дому и организовать круглосуточное дежурство. Кроме того, во многих случаях можно было бы избежать вызова затратной санавиации, имея круглосуточные койки», — отметил в своем выступлении Александр Корякин.

Предлагаемая Минздравом России схема врачебной амбулатории и пансионата, или гостиницы, во-первых, перекладывает оплату пребывания на больного, во-вторых, делает невозможным врачебное наблюдение. «Также предложенная Минздравом России и Федеральным фондом ОМС форма обслуживания путём вывоза всех больных санитарной авиацией повлечёт увеличение расходов бюджета по республике почти на 5,5 миллиарда рублей, без учёта расходов на обратный проезд и проживание в районном центре, поэтому такая форма нереалистична как по организации, так и по затратам», — сказал Александр Корякин и отметил, что примерно такая же ситуация складывается во всех регионах Дальнего Востока: «Мы считаем, что нарушаются конституционные права населения, в первую очередь селян, работников оленеводческих и коневодческих стад, вахтовиков».

Народный депутат республики напомнил, что одной из основных особенностей региона является низкая плотность населения (0,3 чел. на кв. км). «Для регионов Дальнего Востока этот вопрос более чем актуален. Финансовое обеспечение полномочий в сфере ОМС осуществляется за счёт субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС, рассчитанных по нормативу на одного человека и в которых не учитывается плотность населения. Однако, особенности нашей территории создают особые условия и тем самым обуславливают превышение норматива объёмов медицинской помощи в год на одного жителя. Таким образом, нами предлагается при формировании территориальной программы госгарантий наряду с климатическими и географическими особенностями региона, а также транспортной доступностью медицинских организаций учитывать плотность населения», — сказал Александр Корякин. По его мнению, реализация этого предложения позволит установить дифференцированные нормативы объёмов медпомощи и нормативы финансовых затрат на оказание медпомощи в больницах с малой численностью прикреплённого населения.

Александр Корякин отметил, что законодательная инициатива якутского парламента получила одобрение и поддержку 22 субъектов Российской Федерации, Комитета по охране здоровья Государственной думы, Комитета по социальной политике Совета Федерации, но получила отрицательное заключение правительства России. «Республика настаивает на законодательном закреплении реализации регионами права по организации оказания первичной медпомощи в стационарных условиях в труднодоступных и отдалённых малонаселённых пунктах», — подчеркнул народный депутат Якутии и предложил поддержать предложения республики для законодательного обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в арктических районах Российской Федерации.