Вильнюс, 8 декабря, 2015, 14:06 — ИА Регнум. В Литву на следующей неделе приедет первая семья беженцев иракцев, которая переселяется согласно программе ЕС, объявили сегодня, 8 декабря, в Министерстве внутренних дел Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

yaplakal.com Беженцы

Вице-министр Эльвинас Янкявичюс сказал журналистам, что семья из четырех человек будут переселена из Греции. «Мы получили официальное сообщение из Греции, что первая семья прибудет в Литву в начале следующей недели», — сказал вице-министр. Он сказал, что больше беженцев в Литву в этом году не приедет.

Молодая семья мусульман в Литву прилетит на самолете. Янкявичюс сказал, что отец детей учился в высшей школе менеджмента, у него есть опыт работы, а мать нигде не работала. Семья говорит по-английски. С ней сотрудники Службы миграции Литвы и работники специальных служб встретились на прошлой неделе. В Европу семья приехала в этом году.

Литовские должностные лица проверили и больше беженцев, находящихся в Греции, но только эта семья соответствовала требованиям, подчеркнул вице-министр внутренних дел. «Список был значительно длиннее, но сегодня мы говорим, что только эта семья может приехать в Литву», — сказал Янкявичюс.