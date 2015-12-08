Всемирный комитет эстонцев – за компенсации от России за «оккупацию»
Таллин, 8 декабря, 2015, 14:05 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Всемирного комитета эстонцев (UEKN) выразил поддержку единой позиции стран Прибалтики по требованию к Российской Федерации о возмещении ущерба за период «советской оккупации». Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 декабря, сообщили в организации со ссылкой на письмо, направленное в Министерство юстиции Эстонии за подписью президента комитета Лааса Лейвата.
По словам Лейвата, иск является обоснованным, так как Россия объявила себя правопреемницей «оккупировавшего прибалтийские государства» Советского Союза. Кроме того, такой иск объясняется и преемственностью нынешней эстонской Республики к Эстонии до 1940 года.
В UEKN призвала Прибалтику набраться терпения, так как процесс требования возмещения ущерба будет непростым, учитывая позицию Российской Федерации по данному вопросу. Также не стоит сбрасывать со счетов и 50 лет «советской пропаганды», отметили в организации эстонских эмигрантов. Они убеждены, что активное требование возмещения ущерба поможет развеять «мифы о социалистическом госперевороте в Эстонии и добровольном вхождении в состав СССР».
UEKN заявляет, что в последние годы российская «пропаганда» (в тексте заявления написано «русская» — прим. ИА REGNUM) делает многое, чтобы изменить историческую память эстонцев. Поэтому организация призывает титульный народ Эстонии быть бдительным: «Безразличие и равнодушие эстонцев придает пропагандистам дополнительную мотивацию к распространению исторических мифов», — подчеркнули в UEKN.
Всемирный комитет эстонцев (UEKN) создан в 1982 году и действует в США. В момент основания его главной целью было объявлено объединение эстонских эмигрантских организаций Северной Америки, Австралии, Великобритании и Скандинавии с целью борьбы за восстановление независимости Эстонии, входившей в состав СССР. Сегодняшние цели организации позиционируются как продвижение Эстонии в глобальном мире.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство юстиции Эстонии совместно с Министерством иностранных дел страны занимаются вопросом оформления международного правового иска к Российской Федерации по возмещению потерь от «советской оккупации». В то же время министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд 6 декабря в интервью российскому агентству «Интерфакс» заявила, что Эстония не будет требовать от России компенсацию за «советскую оккупацию».
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