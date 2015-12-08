Таллин, 8 декабря, 2015, 14:05 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Всемирного комитета эстонцев (UEKN) выразил поддержку единой позиции стран Прибалтики по требованию к Российской Федерации о возмещении ущерба за период «советской оккупации». Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 декабря, сообщили в организации со ссылкой на письмо, направленное в Министерство юстиции Эстонии за подписью президента комитета Лааса Лейвата.

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. М. Цехановский.1950. СССР Разбитое корыто

По словам Лейвата, иск является обоснованным, так как Россия объявила себя правопреемницей «оккупировавшего прибалтийские государства» Советского Союза. Кроме того, такой иск объясняется и преемственностью нынешней эстонской Республики к Эстонии до 1940 года.

В UEKN призвала Прибалтику набраться терпения, так как процесс требования возмещения ущерба будет непростым, учитывая позицию Российской Федерации по данному вопросу. Также не стоит сбрасывать со счетов и 50 лет «советской пропаганды», отметили в организации эстонских эмигрантов. Они убеждены, что активное требование возмещения ущерба поможет развеять «мифы о социалистическом госперевороте в Эстонии и добровольном вхождении в состав СССР».

UEKN заявляет, что в последние годы российская «пропаганда» (в тексте заявления написано «русская» — прим. ИА REGNUM) делает многое, чтобы изменить историческую память эстонцев. Поэтому организация призывает титульный народ Эстонии быть бдительным: «Безразличие и равнодушие эстонцев придает пропагандистам дополнительную мотивацию к распространению исторических мифов», — подчеркнули в UEKN.

Всемирный комитет эстонцев (UEKN) создан в 1982 году и действует в США. В момент основания его главной целью было объявлено объединение эстонских эмигрантских организаций Северной Америки, Австралии, Великобритании и Скандинавии с целью борьбы за восстановление независимости Эстонии, входившей в состав СССР. Сегодняшние цели организации позиционируются как продвижение Эстонии в глобальном мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство юстиции Эстонии совместно с Министерством иностранных дел страны занимаются вопросом оформления международного правового иска к Российской Федерации по возмещению потерь от «советской оккупации». В то же время министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд 6 декабря в интервью российскому агентству «Интерфакс» заявила, что Эстония не будет требовать от России компенсацию за «советскую оккупацию».

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