Амстердам, 8 декабря, 2015, 14:01 — ИА Регнум. Голландский футбольный клуб ПСВ заработает 7 миллионов евро в случае победы над московским ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил во вторник, 8 декабря, генеральный директор ПСВ Тон Гербрандс.

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«За победу над ЦСКА мы можем получить (от УЕФА) €1,5 млн, за выход в плей-офф Лиги чемпионов — €5,5 млн, — приводит слова Гербрандса De Telegraaf. — Получается €7 млн. За ничью и выход в плей-офф Лиги Европы мы получим гораздо меньше, разница просто огромная».

Отметим, что на данный момент финансовый доход ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов составляет около 14 миллионов евро.

Напомним, встреча между ПСВ и ЦСКА состоится 8 декабря и начнется в 22.45 мск.