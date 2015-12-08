Ереван, 8 декабря, 2015, 13:48 — ИА Регнум. На российскую авиабазу «Эребуни» в Армении поступили 7 современных вертолетов — боевые ударные Ми-24П и транспортные Ми-8МТ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Пресс-служба ЮВО Aviabaza S

Уточняется, что винтокрылые машины доставлены с военного аэродрома Южного военного округа в Краснодарском крае. «До конца текущего года на авиабазу будет поставлена еще одна партия вертолетов», — говорится в сообщении.

102-я российская военная база в Армении — одна из российских военных баз за рубежом, расположена в городе Гюмри, в 126 км к северу от Еревана. База создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанным 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. База несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 В и истребителями МиГ-29 (входят в 3624-ю авиационную базу, аэродром «Эребуни» близ Еревана). Численность личного состава базы — около 5 тысяч человек. Договор о функционировании базы продлен до 2044 года.