Москва, 8 декабря, 2015, 13:47 — ИА Регнум. 12 декабря в Москве состоится Вечер памяти Виктора Цоя. На большой сцене киноконцертного зала «Сатурн» рок-группа «Чёрный Квадрат» исполнит все известные песни легендарного лидера «Кино». Как сообщили в пресс-службе «Сатурна», в исполнении солиста Игоря Соколова прозвучат «Кукушка», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и другие бессмертные хиты. После концерта в кинозале состоится бесплатный показ фильма «Асса» режиссера Сергея Соловьева, где Виктор Цой исполнил одну из главных ролей, сыграв «музыканта».

Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. композитор Цой Виктор Робертович. 1988. СССР Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты

Виктор Цой — лидер российской рок-группы «Кино», легендарный певец, гитарист, автор песен, ставших классикой позднесоветского рока. Фанаты называли Цоя словами из его же песни — «последним героем».

Начиная с «квартирников» и электричек, Виктор Цой был замечен лидером советской рок-группы «Аквариум». Борис Гребенщиков предложил свою поддержку, и в начале 80-х годов был записан первый 45-минутный альбом «Кино» с композициями «Троллейбус», «Последний герой», «Камчатка» и другим хитами. В процессе тогда принимали участие все члены группы «Аквариум».

Популярность «Кино» с годами постоянно росла, в конце 80-х их пластинки распространялись миллионными тиражами, а на концерты собирались целые стадионы поклонников.

После выхода знаменитого альбома «Звезда по имени Солнце» с лидером «Кино» решил встретиться продюсер Юрий Айзеншпис. Далее последовали поездки по всему миру — концерты в США, Дании, Франции, где целиком был записан альбом «Последний герой». В это же время на кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе Виктор Цой был объявлен лучшим актером СССР за роль в фильме «Игла».

15 августа 1990 года Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе. Авария произошла на пике творчества музыканта и популярности группы «Кино». Трагедия породила феномен «киномании»: наиболее активные поклонники создали музыкальные коллективы, чтобы в схожем с оригиналом жанре петь любимые песни Цоя; в котельную «Камчатка», где по молодости музыканта работал кочегаром, съезжались фанаты со всех стран постсоветского пространства; на место гибели Цоя, на 35 километре трассы Слока-Талси, был установлен памятник, и, по традиции, водители сигналят, проезжая мимо.

« Земля — Небо. Между Землей и Небом — война».Спев одну эту строчку, Виктор Цой мог уже больше ничего не петь. Он сказал все. Просто и гениально» , — так отзывался о его творчестве музыкант Игорь Тальков. Исследователь песен Цоя Зуфар Кадиков в своей книге называл его «пророком света», говоря, как и Тальков, об особой миссии Цоя — «нести добро и истину в этот мир».

С момента, как Виктора Цоя не стало и распалась группа «Кино», прошло уже 25 лет, но по сей день его памяти посвящаются музыкальные фестивали, выходят книги, снимаются фильмы. В Кривоарбатском переулке в Москве с 1990 года стоит «Стена Цоя». Она появилась, когда после известия о гибели певца через всю стену дома № 37 по Арбату кто-то вывел чёрными буквами: «Сегодня погиб Виктор Цой». В ответ появилась знаменитая приписка: «Цой жив».

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