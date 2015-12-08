Ирбит, Свердловская область, 5 января, 2020, 08:53 — ИА Регнум. На Урале в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге между городом Артёмовский и посёлком Зайково пострадали пять человек, в том числе двухлетняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло 4 января в 17:00 по местному времени. В тот вечер выехавший на полосу встречного движения автомобиль «Тойота» столкнулся с «Мицубиси». В результате аварии травмированы водители обоих транспортных средств и пассажиры, в том числе находившийся на заднем сидении «Мицубиси» ребёнок.

Отметим, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Ирбита.

В полиции уточнили, что по факту ДТП будет проведено дознание.