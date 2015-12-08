Ярославль, 8 декабря, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Приговор мэру Рыбинска Юрию Ласточкину вступил в законную силу по решению Ярославского областного суда с 8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото ryb.ru Теперь уже бывший глава Рыбинска Юрий Ласточкин

Сегодня коллегия из троих профессиональных судей Ярославского областного суда завершила рассмотрение апелляции адвокатов Юрия Ласточкина. Приговор, теперь уже экс-мэру Рыбинска, оставлен полностью без изменений.

Еще в сентябре Рыбинский городской суд признал градоначальника виновным в получении взятки и растрате, приговорив его к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей.

«Решение ожидаемо, я даже приходить на оглашение не хотел, только ради Юрия Ласточкина я в областном суде. Обжаловать приговор в президиум областного суда мы сможем только тогда, когда получим текст сегодняшнего решения. Почему суд не учел противоречия в материалах дела, почему не исследованы все три, различающиеся между собой, диска с записями разговоров мы не знаем», — отметил после оглашения резолютивной части адвокат Георгий Юдин.

Вынесенное сегодня решение означает, что приговор Ласточкину вступил в законную силу и бывшего градоначальника этапируют в колонию. С сегодняшнего дня полномочия Юрия Ласточкина как мэра Рыбинска прекращены. Следующая апелляционная инстанция — Президиум областного суда — не в праве оценивать доказательства. Там могут изучать лишь процессуальные нарушения. Поэтому принципиальных изменений, вероятно, уже не будет. По словам адвоката Георгия Юдина, защита будет подавать иск о выплате Ласточкину зарплаты за период, на который он был отстранен от должности. Это около пяти минимальных размеров оплаты труда в месяц.