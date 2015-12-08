Ярославский облсуд оставил без изменений приговор главе Рыбинска
Ярославль, 8 декабря, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Приговор мэру Рыбинска Юрию Ласточкину вступил в законную силу по решению Ярославского областного суда с 8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сегодня коллегия из троих профессиональных судей Ярославского областного суда завершила рассмотрение апелляции адвокатов Юрия Ласточкина. Приговор, теперь уже экс-мэру Рыбинска, оставлен полностью без изменений.
Еще в сентябре Рыбинский городской суд признал градоначальника виновным в получении взятки и растрате, приговорив его к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей.
«Решение ожидаемо, я даже приходить на оглашение не хотел, только ради Юрия Ласточкина я в областном суде. Обжаловать приговор в президиум областного суда мы сможем только тогда, когда получим текст сегодняшнего решения. Почему суд не учел противоречия в материалах дела, почему не исследованы все три, различающиеся между собой, диска с записями разговоров мы не знаем», — отметил после оглашения резолютивной части адвокат Георгий Юдин.
Вынесенное сегодня решение означает, что приговор Ласточкину вступил в законную силу и бывшего градоначальника этапируют в колонию. С сегодняшнего дня полномочия Юрия Ласточкина как мэра Рыбинска прекращены. Следующая апелляционная инстанция — Президиум областного суда — не в праве оценивать доказательства. Там могут изучать лишь процессуальные нарушения. Поэтому принципиальных изменений, вероятно, уже не будет. По словам адвоката Георгия Юдина, защита будет подавать иск о выплате Ласточкину зарплаты за период, на который он был отстранен от должности. Это около пяти минимальных размеров оплаты труда в месяц.