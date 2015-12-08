Линц, Австрия, 8 декабря, 2015, 12:32 — ИА Регнум. Изображения однополых фигур на светофорах, которые стали устанавливать в Австрии после конкурса «Евровидение», были убраны в австрийском городе Линце по поручению члена крайне правой партии «Свобода», сообщает Daily Mail.

vnews.agency Светофор

Такое поручение дал член партии «Свобода» Австрии Маркус Хайн, занимающий пост главы управления дорожного движения города. «Светофоры предназначены для дорожного движения, их нельзя использовать для предоставления рекомендаций о том, как человеку жить», — заявил он.

Фигурки однополых человечков, держащихся за руки, были временно установлены в Вене для конкурса «Евровидение», но обрели такую популярность, что их стали использовать и в Зальцбурге, и в Линце.