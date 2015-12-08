Липецк, 8 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Мэр Липецка Михаил Гулевский досрочно сложил свои полномочия во вторник, 8 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, заявление о добровольной отставке направлено в горсовет депутатов и принято сессией муниципального парламента.

Пресс-служба администрации города Липецка Михаил Гулевский на праздновании Дня города в 2015 году

«Решение это мое и моей семьи… 2016 год будет сложным в политическом и экономическом плане. И человеку, который придет на мое место, нужна адаптация. Поэтому 8 декабря ухожу в отставку, чтобы с января уже начала работать новая команда. Мы проработали бюджет на 2016 год, приняли Генеральный план развития города, на выходе Стратегический план развития Липецка до 2032 года. Эти документы скоро появятся в горсовете», — цитирует слова экс-мэра портал LipetskMedia. Гулевский также заявил, что будет готов помочь, если его опыт понадобится городу, а его благотворительный фонд, который занимается поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья, продолжит действовать.

Исполнять обязанности главы городской администрации до назначения сити-менеджера, по уставу, будет первый заместитель Гулевского — Николай Новиков. Избирать нового градоначальника будут в несколько этапов: комиссия из представителей областной администрации и горсовета рассмотрит заявки кандидатов, проведет с ними собеседования и оценит предложения по развитию областного центра. Окончательное решение будут принимать депутаты горсовета тайным голосованием. Сроки проведения конкурса пока не названы.

Гулевский стал мэром в октябре на выборах в 2002 году, а в 2006 и 2011 годах переизбирался вновь, при этом пять лет назад он уже просил об отставке, но тогда ее не приняли. До истечения полномочий Гулевский не доработал всего полгода.