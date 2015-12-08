Новосибирск, 8 декабря, 2015, 12:22 — ИА Регнум. Учёные ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» (НИИФКИ) в городе Новосибирске предложили новое направление в лечении неизлечимых ранее заболеваний, таких как СПИД, онкология, гепатит В. Новое направление — клеточная иммунология, в частности применение дендритных клеток. Метод описан в докладе директора НИИФКИ, академика Владимира Козлова, сделанном на ежегодном собрании Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), сообщает сайт sibdepo.ru.

med-info.ru Дендритные клетки

Козлов назвал область применения дендритных клеток: атеросклероз, рак, СПИД, аллергические и аутоиммунные заболевания, гепатит В, туберкулёз. В основе этих болезней «лежат нарушения в нормальном функционировании иммунной системы в целом и популяций клеток ее составляющих в отдельности».

Дендритные клетки являются частью иммунной системы человека. Их можно модифицировать под конкретное заболевание и с их помощью противостоять развитию патогенного процесса.

На основе дендритных клеток созданы вакцины от СПИДа, туберкулеза, рака яичников и молочной железы. Лабораторные испытания вакцин показали высокую эффективность дендритных клеток: они оказались в шесть раз эффективнее своих иммунных клеток организма.

Дендритные клетки — это гетерогенная популяция антигенпрезентирующих клеток костномозгового происхождения. Основной функцией дендритных клеток является презентация (стимуляция) антигенов Т-клеткам (разновидность лимфоцитов).