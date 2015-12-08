Москва, 8 декабря, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Проработать вопрос о введении понятия «иностранный агент» для религиозных организаций предложил заместитель председателя Синодального миссионерского отдела, член Межсоборного Присутствия РПЦ игумен Серапион, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. «Если мы сейчас ставим вопрос об «иностранных агентах» — общественных организациях, может, стоит проработать вопрос и по отношению к религиозным организациям?» — предложил игумен Серапион в ходе заседания «круглого стола» в Госдуме.

Спас Вседержитель (Пантократор). Икона

Государство должно осуществлять регуляцию определенных сторон религиозной жизни, говорит он. «Это было всегда, и то, что это недопустимо, является неким либеральным мифом начала 90-х, который показал свою неэффективность», — указал игумен.

«События последних лет, а это прежде всего события на Украине, последующие за этим антироссийские санкции и то, что происходит на Ближнем Востоке, заставляет нас по-новому посмотреть на очень многие процессы. Так, например, нам очень трудно увидеть в деятельности некоторых религиозных организаций чисто религиозную деятельность», — считает он. Так, по словам игумена Серапиона, «очень трудно представить, что религиозная организация, центр которой находится в стране, которая занимает откровенно антироссийскую политику, что эта религиозная организация ограничится только религиозной деятельностью».

Вместе с тем резидент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, призвал «больше доверять гражданскому обществу и некоммерческим организациям».