Париж, 8 декабря, 2015, 12:03 — ИА Регнум. Скрытый портрет обнаружен под картиной «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. С таким заявлением выступил французский ученый-исследователь Паскаль Котт, который потратил более 10 лет на изучение знаменитейшего полотна.

Леонардо да Винчи. Мона Лиза (фрагмент). 1519

Как сообщает ВВС, Котт исследовал картину с помощью технологии «усиления слоев», которая позволяет направить вспышки света на изображение, а затем записать отражения на камеру.

По его словам, с помощью этих данных можно определить наличие дополнительного изображения между слоями краски на полотне.

Исследователь утверждает, что под привычным изображением Моны Лизы есть изображение настоящей Лизы, а всем известный портрет — это изображение другой женщины.

Отметим, что во французском Лувре, в котором хранится картина да Винчи, отказались комментировать заявление ученого.