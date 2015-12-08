Барнаул, 8 декабря, 2015, 11:52 — ИА Регнум. С закрытием малокомплектных школ и социальных учреждений в Алтайском крае продолжится и процесс продажи ненужных теперь объектов недвижимости. Об этом свидетельствует прогнозный план приватизации государственного имущества Алтайского края на 2016 год, опубликованный на сайте Алтайского законодательного собрания в разделе «Проект бюджета края на 2016 год». Причем недвижимость, по оценке специалистов, продается задешево.

www.aksp.ru Бывшие воспитанники краевого приюта для детей «Доверие»

В частности, с аукциона будет продано «имущество, не используемое краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Каменская центральная районная больница». А это: здание стационара; здание гаража; здание кухни-прачечной; тепловая трасса.

Также продаже подлежит здание инфекционного отделения, не используемое краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Калманская центральная районная больница».

В случае, если аукцион будет признан состоявшимся, «Тальменская центральная районная больница» лишится здания поликлиники № 2.

В Бийске намерены продать здание, расположенное по ул. Ленинградская 93/1, в котором расположены Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер, г. Бийск».

В Первомайском районе, в селе Баюновские Ключи, с молотка уйдут школа-интернат, административное здание, котельная, столовая.

В Усть-Калманском районе, в с. Кабаново, администрация Алтайского края намерена избавиться от имущества, составляющего казну края, а это — здание детского дома вместе со всем движимым и недвижимым имуществом.

А в алтайском райцентре Калманка продадут имущество краевого приюта для детей «Доверие». Правда, в плане приватизации он скромно обозначен как здание, расположенное на ул. Коммунистическая, 108. Помимо здания приюта, продадут также две беседки, качели, горку, а также здание кочегарки; здание дезокамеры и гараж.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в плане приватизации стоит здание, стоящее на балансе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добродея» (Топчихинский район Алтайского края).

Власти намереваются продать его как незавершенное строительство, хотя, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, двухэтажный дом давно достроен. И в нем даже один год успели пожить жители села Фунтики.

«Я думаю, что кто-то из местных чиновников хочет приватизировать по остаточной стоимости, написав, что это недострой. И после этого, возможно, что проведут реконструкцию, сделают квартиры и распродадут. Купят за копейки — продадут задорого. Все просто», — отметил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ Вячеслав Лаптев.

Всего в перечень имущества Алтайского края, приватизация которого планируется в 2016 году, включено 60 пакетов акций (долей) хозяйственных обществ и иного имущества Алтайского края. Значительная часть из них — 25 — касается автономного учреждения «Алтайлес», призванного защищать лес.

Примечательно, что от продажи и приватизации имущества власти Алтайского края не рассчитывают существенно пополнить бюджет. Согласно экспертным оценкам, поступление в краевой бюджет в 2016 году не менее 80 млн рублей, — говорится в пояснительной записке властей.