Киев, 8 декабря, 2015, 11:41 — ИА Регнум. Экстремистская организация «Правый сектор» заявляет о прекращении блокады Крыма из-за решения пустить на полуостров электричество через одну из восстановленных ЛЭП.

online.ua Электроэнергия

Об этом говорится в заявлении, обнародованном утром 8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают в «ПС», этот шаг «не был согласован с нами и другими представителями общественных организаций, добровольческих батальонов и патриотических движений, входящих в штаб «Крымского Майдана» во главе с Ленуром Ислямовым», и он направлен «на уступки как внешним, так и внутренним врагам Украины».

«Восстановление поставок электроэнергии по одной из ЛЭП, которая непосредственно ведет на завод пропутинского олигарха Фирташа, трактуется нами как очередной антиукраинский шаг нынешнего режима и заигрывание с нашими врагами некоторых наших партнеров и союзников», — отмечают экстремисты.

Как отмечается в заявлении, при таких обстоятельствах «Правый сектор» прекращает свою работу на блокаде в рамках «Крымского Майдана».

«Но вместо этого наши боевые подразделения будут направлены на усиление бойцов ВСУ, которые защищают украинскую границу на линии разграничения с оккупированным Крымом», — сказано в обращении.

Также подчеркивается, что «Правый сектор» оставляет за собой право контроля и помощи в дальнейшем развитии данной акции на разных уровнях и всеми методами — «в том числе путем давления на действующую власть».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра топлива и энергетики Крыма Сергей Бедрык сегодня заявил, что Крым получает только российскую электроэнергию через энергомост, электроэнергия по стороны Украины на полуостров не поступала.

«Не знаю, кому и что начал поставлять Порошенко», — добавил Бедрык, подчеркнув, что Украина в Крым ничего не поставляла.