Чебоксары, 8 декабря, 2015, 11:27 — ИА Регнум. В Чувашии возросла заболеваемости ОРВИ. За период с 27 ноября по 3 декабря заболели 6147 человек, что на 16% выше уровня предыдущей недели (с 19 по 26 ноября). Рост заболеваемости ОРВИ наблюдался во всех возрастных группах, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

cap.ru Данные Минздрава.

В основном болели дети до 14 лет, доля которых составила 70,7%. Показатель заболеваемости составил 495,7 на 100 тыс. населения, госпитализированы 136 человек ОРВИ (на предыдущей неделе — 128). Как и в предыдущие недели, наибольшая заболеваемость ОРВИ зарегистрирована в Чебоксарах (866,2 случаев на 100 тыс. населения) и Новочебоксарске (855,3).

В Чебоксарах за неделю заболели ОРВИ 4105 человек. Показатель заболеваемости был выше предыдущей недели на 15,2%, рост произошёл во всех возрастных группах. Недельный эпидемический порог заболеваемости по городу был ниже недельных эпидемических порогов на 8,8%.

С начала эпидсезона ОРВИ (с сентября) обследованы 238 больных, возбудители заболевания определены у 155, в том числе вирусы парагриппа — у 220 (77,5%), аденовирусы — у 25 и у десяти больных — и вирусы парагриппа и аденовирусы (6,4%).

Прививками против гриппа охвачено 29,7% населения республики, кампания по иммунизации против гриппа продолжается.