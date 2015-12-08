Екатеринбург, 8 декабря, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев 8 декабря примет участие в совместном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира. Заседание в Самаре проведет Владимир Путин.

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Как сообщается на официальном сайте Кремля, впервые заседание Совета будет посвящено развитию отдельного вида спорта — футбола, которым в России занимается свыше 2,5 миллиона человек. Участники обсудят механизмы дальнейшего развития футбольной инфраструктуры, в том числе с использованием федеральных целевых программ, а также вопросы формирования дополнительных источников финансирования и развития профессионального футбола, включая повышение доходов от посещения матчей. На повестке дня также проблемы снижения интереса болельщиков к отечественному чемпионату, недостаточно высокие спортивные результаты российских клубов на международной арене, вопросы подготовки национальной сборной, обеспечение безопасности во время проведения футбольных матчей.

Также губернатор доложит о готовности спортивной инфраструктуры региона к проведению ЧМ-2018

Напомним, Свердловская область стала одним из регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018. В настоящее время ведется многоплановая работа по подготовке Екатеринбурга к проведению игр мундиаля, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы гостеприимства, обеспечению безопасности. Особое внимание — реконструкции Центрального стадиона, на котором пройдут матчи. На объекте ведутся строительно-монтажные работы, бетонирование несущих конструкций.

Также проводятся работы по реконструкции тренировочных площадок. Стадион «Уралмаш» стал первым в России объектов, построенным к ЧМ-2018 и получившим сертификат соответствия для проведения международных матчей. Другие площадки находятся в разной степени готовности.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, чемпионат мира по футболу имеет очень важное значение не только для Екатеринбурга, но и для всей Свердловской области. Глава региона оценил объем заказов, которые могут получить уральские предприятия при подготовке к мундиалю, в 12−14 миллиардов рублей. Чемпионат даст Среднему Уралу не только обновленный, современный стадион, тренировочные площадки и базы, но и новые дороги, транспортные развязки, кафе и гостиницы, благоустроенные парки и скверы. Все объекты, которые будут построены в Екатеринбурге в рамках подготовки к мундиалю, будут использоваться не только для проведения чемпионата, они дадут новый импульс развитию всего региона. Чемпионат оставит после себя колоссальное спортивное, инфраструктурное, имиджевое наследие, которое долгие годы будет использоваться на благо уральцев.

Напомним, 7 октября губернатор дал старт началу строительно-монтажных работ на Центральном стадионе в Екатеринбурге, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. На площадке будущей спортивной арены состоялась церемония заливки первого бетона в фундамент спортивного объекта. В настоящее время работы на стадионе ведутся в соответствии с графиком.