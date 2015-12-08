Москва, 8 декабря, 2015, 11:16 — ИА Регнум. Созыв заседания СБ ООН для обсуждения действий турецкой армии в Ираке и Сирии — естественная реакция России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «Это — естественная реакция России как постоянного члена Совета Безопасности на ввод турецких войск на территорию Ирака, который следует расценить как прямую агрессию против этой страны», — заявил Клинцевич.

gatewayhouse.in Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Остается открытым вопрос, согласовывала ли Турция свои действия с партнерами по НАТО, отмечает парламентарий. «В любом случае никакой реакции на эти действия от них до сих пор не последовало, что опять заставляет говорить о двойных стандартах», — говорит он.

«Неужели непонятно, что Турция «закусила удила», и если ее сейчас не остановить, последствия могут быть самыми непредсказуемыми? Причем речь идет о политике Турции на Ближнем Востоке в целом, а не только о вводе ее войск в Ирак. Надеюсь, что Совет Безопасности ООН займет четкую позицию в этом вопросе», — сказал Клинцевич.

Совет Безопасности ООН 8 декабря обсудит ситуацию на севере Ирака. Инициатором созыва заседания стала Россия, сообщают СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Накануне Ирак потребовал от турецкого руководства вывести войска с иракской территории в течение 48 часов, в противном случае он намерен обратиться за поддержкой в СБ ООН.