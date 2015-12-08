Ереван, 8 декабря, 2015, 11:13 — ИА Регнум. Официальный Брюссель объявил о запуске переговоров по новому правовому документу между Арменией и Евросоюзом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

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Верховный представитель Евросоюза по вопросам дипломатии и безопасности Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, находящимся в Брюсселе с рабочим визитом, заявила, что запуск нового раунда переговоров позволит закрыть страницу неопределенности, которая возникла после 2013 года. «Таким образом, 3,5 лет сложной работы между Арменией и ЕС не пройдут напрасно. Это станет основой наших новых отношений», — отметила Могерини.

По словам руководителя дипломатического ведомства Евросоюза, новое соглашение, название которого еще не определено, предназначено для создания благоприятных условий для более крепкого сотрудничества сторон. Речь идет, в частности, о сфере транспорта, охраны окружающей среды и энергетики, подчеркнула Могерини.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства, Йоханнес Хан, сегодня в Брюсселе на встрече с журналистами напомнил, что документ, вокруг которого стороны намерены вести переговоры, Армения должна была предварительно подписать в Вильнюсе в 2013 году.

«Но, не сумев отказаться от приглашения российской стороны о вступлении в Евразийский экономический союз, Армения в последний момент отказалась от сближения с Евросоюзом, выбрав союз, инициированный Кремлем», — цитирует комиссара радио «Азатутюн».

По словам Хана, власти Армении, однако, несколько позже обратились к Брюсселю с вопросом о том, существует ли возможность подписания другого договора.

«И вот несколько недель назад мы получили мандат о запуске переговоров по новому документу», — отметил Хан, добавив, что новый раунд переговоров с Арменией свидетельствует о гибкости Брюсселя.

«Мы заинтересованы в переговорах, в сотрудничестве, в частности, в вопросе способствования стабильности наших соседей. И это должно, безусловно, сопровождаться уважением к территориальной целостности и суверенитету наших государств-членов», — отметил он.

В октябре 2015 года 28 государств-членов Евросоюза в Люксембурге предоставили мандат о запуске переговоров по подписанию нового соглашения между Арменией и Евросоюзом.

Новый документ призван заменить провалившуюся попытку Армении подписать ассоциативный договор с Евросоюзом в рамках программы «Восточное партнерство» после решения Армении стать членом Евразийского экономического союза. Переговоры по ассоциации Армении с ЕС начались еще в июле 2010 года, а спустя два года после этого начались переговоры в рамках Соглашения по созданию зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли.

После заявления Армении о своем решении стать членом Евразийского экономического союза в сентябре 2013 года ЕС заявил, что подписать Соглашение об ассоциации не представляется возможным.