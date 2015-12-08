Тбилиси, 8 декабря, 2015, 11:08 — ИА Регнум. 7 декабря Грузия отметила 25-летие со дня проведения первых многопартийных парламентских выборов. В этой связи в здании Тбилисского сакребуло состоялся праздничный прием, устроенный по инициативе председателя парламента Грузии Давида Усупашвили.

Нико Пиросмани. За столом

На приеме присутсововали президент Грузии Георгий Маргвелашвили, католикос-патриарх Илия Второй, действующие и бывшие депутаты парламента, члены правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

«Сегодня мы отмечаем 25-летие проведения в Грузии первых многопартийных парламентских выборов. Мы отмечаем 25-летие со дня внедрения в Грузии демократии. Мы отмечаем 25-летие наступления в Грузии новой свободной эпохи», — заявил в обращении к гостям Давид Усупашвили.

По его словам, этот день отмечают те люди, которые создали нынешнюю Грузию, приняли ее Конституцию, установили в стране свободу.

«Мы создали Грузию, приняли Конституцию, установили в нашей стране свободу, внедрили многопартийность, но еще многое предстоит сделать, и это мы хорошо понимаем и знаем», — заявил Усупашвили.

К собравшимся обратился и президент Грузии, который поблагодарил председателя парламента за это мероприятие и подчеркнул, что праздновать такие события очень важно для всех.

«Эти 25 лет были важны для страны. Мы прошли этот политический процесс, а в будущем дадим Грузии не только одну истину, но и многообразие различных взглядов, различие и противостояние мнений, а также единство, которое необходимо для установления в стране важнейших и самых принципиальных ценностей», — заявил Маргвелашвили.

Президент вручил присутствовавшим на приеме депутатам парламента Грузии первого созыва Ордена чести. В числе награжденных оказались председатель правления Народного фронта, доктор филологических наук профессор Нодар Натадзе, член-корреспондент АН Грузии, доктор филологических наук профессор Мзекала Шанидзе, главный научный сотрудник Национального центра исследований истории грузинского искусства и охраны памятников, доктор искусствоведения Георгий Хоштария.