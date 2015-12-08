Киев, 8 декабря, 2015, 11:01 — ИА Регнум. Украина в рамках урегулирования конфликта в Донбассе должна выполнить минские договоренности, другого выхода у Киева нет. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во время визита в Киев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Россияне не выполняют свои обязательства и договоренности, но премьер-министр Арсений Яценюк знает, что вы не можете со своей стороны не выполнять эти обязательства, иначе в Европе люди скажут, что «они одинаковые». Вы должны сделать больше (чем Россия)», — призвал Байден.

По его словам, если Россия не выполнит свои обязательства, то должна заплатить еще большую цену.

«Россия заплатит еще большую цену за свои незаконные международные действия», — сказал Байден.

Он подчеркнул готовность США и далее поддерживать украинский «эксперимент».

«Мы берем на себя обязательства, чтобы весь мир поддерживал этот эксперимент, в котором вы с вашими коллегами участвуете. США стоят рядом с Украиной, и мы готовы помочь вам в преодолении тех вызовов, о которых мы говорили и о которых, возможно, мы не говорили», — сказал вице-президент США.

Напомним, согласно минским договоренностям, до конца 2015 года Украина должна принять конституционную реформу и закон о выборах в Донбассе, однако в Киеве пока даже не приблизились к реализации этих решений.