Калуга, 8 декабря, 2015, 10:58 — ИА Регнум. 278 работникам ЗАО «Территориальное строительное объединение «Экострой» не была выплачена заработная плата за октябрь 2015 года. В результате общая сумма задолженности составила более 11 млн рублей, сообщила сегодня, 8 декабря, корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Анна Рагулина.

fbm.ru 278 работников ЗАО «Территориальное строительное объединение «Экострой» не получили зарплату

Прокурор областного центра внес генеральному директору предприятия представление. После вмешательства прокуратуры руководителем ЗАО ТСО «Экострой» были приняты меры к устранению нарушения закона. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность по заработной плате на указанном предприятии полностью погашена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ОАО «Кировский завод» Калужской области по требованию прокуратуры погашены долги по зарплате 114 работникам за октябрь этого года на сумму более 1,6 млн рублей.