В Калуге погашены долги по зарплате на сумму более 11 млн рублей
Калуга, 8 декабря, 2015, 10:58 — ИА Регнум. 278 работникам ЗАО «Территориальное строительное объединение «Экострой» не была выплачена заработная плата за октябрь 2015 года. В результате общая сумма задолженности составила более 11 млн рублей, сообщила сегодня, 8 декабря, корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Анна Рагулина.
Прокурор областного центра внес генеральному директору предприятия представление. После вмешательства прокуратуры руководителем ЗАО ТСО «Экострой» были приняты меры к устранению нарушения закона. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность по заработной плате на указанном предприятии полностью погашена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ОАО «Кировский завод» Калужской области по требованию прокуратуры погашены долги по зарплате 114 работникам за октябрь этого года на сумму более 1,6 млн рублей.