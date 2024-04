Вашингтон, 8 декабря, 2015, 10:59 — ИА Регнум. Ученые во главе с археологом из университета Юты в Солт-Лейк-Сити Рэндаллом Ирмисом во время раскопок в Аргентине смогли установить, когда динозавры и их самые близкие предки начали обитать на Земле. Выяснилось, что намного раньше, чем предполагали специалисты. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые обнаружили, что динозавры появились на голубой планете неожиданно рано: около 236−234 миллиона лет назад. Отметим, что до этого открытия считалось, что животные начали населять Землю на 5−10 млн лет позже, чем выяснилось теперь.

Так, в ходе раскопок проводимых в Аргентине, археологи нашли пласт горных пород, сформировавшийся предположительно в начале Триасового периода, то есть в эпоху рождения динозавров.

Из-за мощнейшего извержения вулкана сформировалась обнаруженная порода. В остывшей породе сформировались маленькие кристаллы. Таким образом, по долям изотопов урана и свинца в них эксперты смогли оценить не только время появления динозавров на Земле, но и их предков.

По словам Рэндалла Ирмиса, ученые совсем не ожидали совершить такое открытие: что предки динозавров намного моложе с геологической точки зрения, чем считалось ранее.

Как заявил археолог, информация, полученная во время исследований указала на два неожиданных факта. Так, выяснилось, что динозавры появились не 231 миллион лет назад, а примерно 236−234 миллиона лет назад. Второй факт — предки животных появились намного позднее, чем предполагалось: первые динозавроморфы возникли всего за 5 миллионов лет до появления настоящих динозавров, а не за 10−20 миллионов лет до этого.

После того, как ученые получили эти новые данные, Ирмис отметил, что теперь специалисты всего мира должны пересмотреть теории о зарождении жизни динозавров на Земле, а также проверить и изменить датировки тех окаменелостей динозавроморфов, на основе которых до этого делали выводы о долгой эволюции динозавров в начале Триаса.