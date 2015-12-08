Краснодар, 8 декабря, 2015, 10:50 — ИА Регнум. В причинах трагедии, произошедшей накануне в Адлерском районе Сочи, помимо следователей будет разбираться и прокуратура. В настоящее время надзорным ведомством организована проверка по факту гибели на пожаре трехлетнего ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства 8 декабря, сотрудники прокуратуры выяснят, насколько своевременно и полно образовательная организация приняла необходимые меры, чтобы избежать трагедии. Также будет дана и оценка действиям управления социальной защиты населения, органа местного самоуправления по предупреждению несчастных случаев с участием детей.

ngs.ru Пожар

Напомним, пожар в селе Воронцовка Адлерского района Сочи произошел 6 декабря текущего года около 16:00. Загорелось жилое помещение двух соединенных между собой бытовок. Их снимала многодетная семья — одинокая мать и ее пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от трех до 10-ти лет. Когда начался пожар, трое детей смогли самостоятельно покинуть помещение, а вот их трехлетнему брату спастись не удалось. Он погиб, а пятилетняя девочка получила ожог конечностей.

Известно, что в момент возгорания малолетние дети находились дома одни без присмотра, их мать с одним из детей уехала за продуктами. Предварительно установлено, что семья в 2014 году переехала в Сочи из Волгоградской области. Семейство характеризовали положительно, на профилактических учетах как находящееся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации оно не состояло.

Следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Семеро детей погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае

Пожаром в кубанской станице, где погибли дети, занялось следствие

Напомним, еще один страшный пожар, который унес жизни семерых детей, произошёл в кубанской станице Холмской 8 октября текущего года. В доме проживала семья, состоящая из двух взрослых и пяти малолетних детей. В тот злополучный день к ним приехали знакомые вместе с двумя детьми. На момент пожара взрослые дома отсутствовали: они ушли в магазин за спиртными напитками. Работников пожарной службы и скорой медицинской помощи вызвали соседи, они же до приезда спасателей пытались спасти из горящего дома находившихся там детей. Однако их попытки не увенчались успехом. Все дети погибли. Самому младшему из них был всего годик, самому старшему — 10 лет. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 109 УК РФ.

Следователи полагают, что наступившие тяжкие последствия стали результатом ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей. Обвинение предъявлено обоим родителям, мужчина задержан.