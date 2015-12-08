Алтайский край, 8 декабря, 2015, 10:46 — ИА Регнум.

«Корниловский санаторный детский дом закрыт навсегда. Всем спасибо за внимание!» — такой фразой в соцсетях отреагировали на решение властей Алтайского края закрыть замечательное место отдыха для осиротевших ребятишек. Без малого восемь десятков сотрудников уже получили уведомления об увольнении. Подробности сообщает корреспондент газеты «Каменские известия» Надежда Спесивцева.

Корниловский санаторный детский дом закрыт навсегда

По ее словам, отголоски слухов о закрытии Корниловского санатория доходили и до Камня-на-Оби. И вот на днях практически одновременно в редакцию поступило письмо от бывшего воспитанника Панкрушихинского детского дома Анатолия Алиева и приглашение от жителя с. Корнилово Александра Шестопалова приехать в село для встречи с представителями сотрудников санаторного центра.

«Не отнимайте счастье у детей», — именно так озаглавил свое письмо каменским журналистам студент Каменского педколледжа Анатолий Алиев — бывший воспитанник Панкрушихинского детского дома и вожатый Корниловского санаторного детского дома.

«В августе 2015 года в санатории раздавались детские голоса, пахло вкусными булочками. Заканчивалась летняя смена. После разъезда детей 30 августа санаторий закрыли на ремонт. Но из края пришло сообщение о приостановке деятельности санаторного центра. С сентября санаторий не стал работать в обычном режиме», — написал Анатолий Алиев.

Он также напомнил, что в декабре 2015 года санаторию исполнилось бы 10 лет.

«Мы планировали отмечать две даты — 10 лет летним сменам и юбилей санатория. Концерт, посвященный 10-летию летних смен, прошел на отлично. Но вот юбилей отметить, наверное, не удастся. Мы писали в краевое управление, просили, чтобы не отнимали у нас такое учреждение. Но на наше письмо пришла отписка, что детей-сирот стало меньше и в крае хватает учреждений для их оздоровления. Мы надеемся, что не все потеряно, что нас, наконец, услышат и не дадут закрыть учреждение. Многие дети звонят и со слезами вспоминают, как было весело и интересно в санаторном детском доме», — отмечает в своем письме Анатолий Алиев.

Корреспонденты «КИ» побывали в Корнилово, куда их пригласили сотрудники санаторного центра. От жителя села, руководителя местной ячейки коммунистов Александра Шестопалова они узнали, что с 80-х до до 2000-х годов здание детского дома принадлежало санаторию «Золотой колос», созданному для оздоровления сельских тружеников. Когда случился общий упадок сельского хозяйства, «Золотой колос» оказался невостребованным. Отдыхали и оздоравливались здесь дети со всех детских домов Алтайского края. Если это происходило во время учебного года, учились в местной школе. Одновременно за один заезд отдыхали по 80 ребятишек разных возрастов.

Сегодня в Корниловском санаторном центре трудятся 78 сотрудников. Большинство из них уведомили об увольнении с 7 декабря.

В селе данное решение воспринято с тревогой: увольнение может спровоцировать цепную реакцию, которая приведет к окончательному упадку села.

«Примеров в районе, да и крае, достаточно, когда деревни, оставшиеся без школ, стоят на грани исчезновения. Опасаясь таких последствий, мы решили попытаться бороться за учреждение. Пусть в другом статусе, другого профиля, с меньшим количеством работников, но учреждение для села необходимо сохранить. Собрали подписи работников санатория, жителей села, вышли на депутатов-коммунистов Государственной думы от Алтайского края и передали им наше обращение. Надеемся на их содействие», — пояснил Александр Шестопалов. В настоящее время сотрудники Корниловского санаторного центра просто приходят на работу и сидят.

Директор санаторного центра Марина Затолокина позднее пояснила корреспондентам «КИ», что решение о целесообразности ликвидации КГКУ «Корниловский санаторный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» было принято 1 октября 2015 года в Главном управлении образования и молодежной политики Алтайского края.

«Что касается деятельности санаторного центра — у нас с 30 августа нет детей. Сказали, что больше детей нам не дадут. Следовательно, нет и финансирования. Кадровой службой управления рекомендовано проводить оптимизацию затрат, а значит, сокращение штата. В связи с этим мной и был издан приказ об изменении штатного расписания, и большинству работников выданы уведомления об увольнении с 7 декабря 2015 г. По-человечески я понимаю, что самая главная проблема для людей — дальнейшее трудоустройство. В Корнилово работы нет», — подытожила Марина Затолокина. В связи с возникшей ситуацией не высказывает оптимизма и глава администрации Корниловского сельсовета Сергей Сергейчук, — пишут корреспонденты «КИ».

Он поясняет, что здание санаторного центра — краевая собственность.

«Насколько мне известно, желающих его приобрести с целью дальнейшего использования на данный момент нет. А сокращение работников — это вообще огромная проблема. Если муж и жена работали в санатории, либо в семье был один работающий, семья остается без средств к существованию. Как растить детей, куда идти работать? Да и где она сейчас, работа, в Камне? Навряд ли. Думаю, что работникам, попавшим под сокращение, нужно обращаться в более высокие инстанции. А по большому счету закрытие санатория для Корнилова — большая беда, начало цепной реакции. Не будет работы, молодые семьи с детьми начнут уезжать, количество учеников в классах школы уменьшится, учителя недополучат зарплату, следовательно, тоже будут стремиться куда-то уехать. Отток населения возрастет. Для сравнения: в 2003 г. в селе проживали 2150 чел., сейчас примерно 1350 чел. Основным фактором для оттока населения тогда стал развал колхоза. Сейчас подобный толчок может дать закрытие санаторного центра. На наш взгляд, чтобы сохранить село, надо сохранять санаторий, либо на его базе открывать что-то другое с созданием рабочих мест», — резюмировал глава сельсовета.

«Вроде все всё понимают. Но в селах повсеместно закрываются школы, больницы, садики. Деревни умирают медленно и тяжело. Сколько их, таких, как Корнилово, по всей России, не сосчитать. И сколько можно говорить о возрождении сел, а делать обратное. Куда мы идем? Этот путь вперед — губителен. Не пора ли возвращаться или найти другую дорогу?» — отмечает в своей статье корреспондент Надежда Спесивцева.

Как уже сообщало ИА, если 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ — то к 1 сентября 2015 года осталось 1161.

Одной из 353 закрытых школ в текущем году стали: «маленькая» школа в селе Шумановка, школа в Шатобале — одном из сел компактного проживания малочисленного коренного народа Алтая — кумандинцев. Теперь дорога в храм знаний, с учетом заезда в еще два поселка с закрывшимися школами (Караган и Акатьево), занимает там 40 минут при хорошей погоде.

А в алтайском селе Батурово единственную школу закрыли прямо накануне 1 сентября 2015 года. Ребятишек возят на учебу за 11 км, в с. Кучук.

Между тем глава региона Александр Карлин, комментируя законопроект о бюджете Алтайского края на 2016 год, заявил недавно, что бюджет этот «позволит выполнить все социальные обязательства перед населением».

По его словам, 72% расходов бюджета 2016 года будет транслироваться на социальную сферу.