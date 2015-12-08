Москва, 8 декабря, 2015, 10:39 — ИА Регнум. Несмотря на то, что доля жителей России, считающих оправданной борьбу российских властей с «иностранными агентами», «пятой колонной Запада», за год выросла с 36% до 41%, единой позиции среди населения нет. 41% опрошенных оправдывают действия властей. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

www.levada.ru Индекс ощущения свободы

Четверть населения считает, что борьба с «агентами» — это лишь попытка защититься от критики со стороны общества. Треть опрошенных (34%) затруднились ответить. 33% респондентов полагают, что в ближайшие годы возможно усиление преследования инакомыслящих, вернувшись к значению 2012 г. (против 25% в 2014 г. в период отсутствия активной риторики борьбы с «агентами» и переключения на внешнего «врага»). Вместе с тем каждый второй респондент рассматривает данный сценарий как маловероятный.

Число респондентов, ощущающих себя в российском обществе свободными, значительно поднявшись в 2014 году, сохраняет прежние значения (66%). 26% считают, что они несвободны, 8% затруднились ответить.

Опрос проведен 20−23 ноября 2015 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.