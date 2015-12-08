Вашингтон, 8 декабря, 2015, 10:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» переиграл «Баффало Сейбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:2.

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Героем встречи стал нападающий Радим Врбата, оформивший хет-трик (9-я, 17-я и 55-я минуты), еще по одному разу в составе победителей отличились Брэндон Праст (25) и Хенрик Седин (38).

У гостей отличились Брайан Джионта (7) и Сэм Рэйнхарт (42).

Отметим, что «Ванкувер» с 26-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Баффало» идет 13-м на Востоке (25 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Баффало Сейбрз» (Баффало) — 5:2 (2:1 2:0 1:1).