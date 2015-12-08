Таллин, 8 декабря, 2015, 10:26 — ИА Регнум. В третьем квартале 2015 года 8900 должностей оставались вакантными на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 декабря, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

redhill-kemerovo.ru Вакансии

За год число вакансий выросло на 3,3%, в сравнении со вторым кварталом текущего года — на 4,8%. Больше всего таких мест — в сфере обслуживания — 3,3% от общего числа), а наибольший прирост вакантных должностей зафиксирован в сфере инфотехнологий и связи — в два раза по сравнению с 2014 годом. При этом на частный сектор приходилось 69% свободных вакансий, на государственный — 31%.

Больше всего рабочих позиций и должностей — в Таллине и его пригородах Харьюмаа (57% от общего числа), далее следует Тарту и его пригороды Тартумаа (11%), Нарва и регион Ида-Вирумаа (8%).

Специалисты объясняют большое количество свободных вакансий как неудовлетворительными условиями оплаты труда и социальных гарантий, предлагаемых работнику (чаще всего — в сфере услуг), так отсутствием нужного количества квалифицированных специалистов (сфера инфотехнологий и связи). Кроме того, в местных и госучреждениях Эстонии часто обязанности свободной рабочей вакансии распределяют среди уже задействованных работников, что формально позволяет ее по-прежнему считать свободной.