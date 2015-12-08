Москва, 8 декабря, 2015, 10:20 — ИА Регнум. 1990-е годы у половины жителей России (53%) вызывают негативные чувства и ассоциируются в первую очередь с криминалом — 50% (опрошенные в возрасте 18−44 лет говорят об этом чаще, чем люди пенсионного возраста: 52−56% против 39%). Также упоминание 90-х заставляет думать о распаде (39%), бедности (34%), коррупции (30%), безнаказанности (26%) и пр. Такие понятия, как ликвидация дефицита товаров (10%), демократия (7%), свободы (10%) безграничные возможности (4%) и открытость (3%), называют существенно реже. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

zpl-ussr.ru Заброшенный пионерский лагерь

Положительные эмоции в отношении последнего десятилетия XX века сегодня испытывают 18% граждан. При этом назвать какие-либо конкретные события или факты, которые можно считать позитивными итогами 90-х, для многих оказалось затруднительно. Так, 60% не смогли дать определенного ответа на данный вопрос, а 19% твердо сказали, что никаких значительных успехов в 90-е не было (в старших возрастных группах эта доля заметно выше, чем в молодежной среде: 22−23% среди респондентов 45 лет и старше против 8% среди 18−24-летних).

К «плюсам» переходного периода относят смену власти (2%), новый путь развития страны (2%), развитие частного предпринимательства (2%), установление демократических ценностей (1%) и свобод (1%) и др. Однако чаще, чем победы, респонденты отмечают провалы 90-х, и главный из них, — развал СССР — об этом сказали 24% всех опрошенных (люди средних лет и пожилого возраста склонны давать данную характеристику чаще, чем те, кто в девяностые были маленькими детьми: 25−28% 35 лет и старше против 13% 18−24-летних). В списке отрицательных последствий также разгул преступности (8%), развал экономики (5%), закрытие фабрик и заводов (4%), дефолты 1992 и 1998 гг. (4%) и др.

Равнодушных к десятилетию 1990−1999 гг. немного — только 10%. Четверть опрошенных (25%) не смогла определиться в своих чувствах по отношению к данной эпохе.

Опрос проведён 31 октября-1 ноября 2015 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.