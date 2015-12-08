Брюссель, 8 декабря, 2015, 10:09 — ИА Регнум. Раскол в отношениях между Россией и НАТО провоцирует сам альянс, принимая решения, усиливающие конфликт, пишет итальянское издание Il Giornale.

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В частности, имеется в виду приглашение в НАТО Черногории. По мнению автора статьи, «присоединение маленькой балканской страны» важнее, чем сохранение отношений с Москвой, которые остро нужны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Кроме того, руководство блока формирует образ «агрессивной России», от которой НАТО защищает своих союзников. «На самом деле при взгляде на нынешнюю ситуацию в Европе создается иное впечатление: идет окружение России со стороны Запада, на которое Россия отвечает попытками защитить свое жизненное пространство», — пишет издание. В этом же ракурсе можно рассмотреть и украинский кризис.