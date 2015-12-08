Москва, 8 декабря, 2015, 10:03 — ИА Регнум. В Арктической зоне завершаются работы по строительству и обустройству более 430 объектов военной инфраструктуры. Эти работы намечено завершить до конца 2015 года. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны РФ.

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«К Новому году будут возведены и обустроены 437 объектов военной инфраструктуры на островах архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова, на острове Врангеля и на мысе Шмидта», — уточнил Булгаков.

«Для обеспечения строительных работ в 2015 году морским и воздушным транспортом в районы возведения военной инфраструктуры завезено более 106 тыс. тонн строительных материалов, что почти в 3 раза больше, чем в 2014 году», — отметил замглавы военного ведомства.

Кроме того, в 2015 году службы материально-технического обеспечения Минобороны РФ доставили в отдаленные гарнизоны Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока более 140 тысяч тонн различных материальных средств.

«Повышение роли Арктического региона в условиях современного мира для дальнейшего экономического развития и обеспечения безопасности России от широкого спектра потенциальных угроз обусловливает необходимость нашего постоянного военного присутствия в этом регионе — заявил Булгаков. — При этом особо хочу отметить, что мы не ведем милитаризацию Арктики».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике по инициативе президента России создаётся военная инфраструктура. С 1 декабря 2014 года в российском секторе Арктики приступило к выполнению задач Объединенное стратегическое командование, созданное на базе Северного флота. В марте 2015 года создана Государственная комиссии по вопросам развития Арктики. Завершается строительство военных городков. По словам министра обороны Сергея Шойгу, создание арктической группировки войск РФ завершится к 2018 году.