Москва, 8 декабря, 2015, 09:53 — ИА Регнум. Крупнейшие производители молочной продукции и ретейлеры решили самостоятельно убрать с прилавков фальсифицированную молочную продукцию, пишет «Коммерсантъ».

bodyroom.ru Молочные продукты

По данным издания, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») подпишут 8 декабря соглашение о борьбе с фальсифицированной молочной продукцией. Стороны договорились о регулярном сборе образцов молочной продукции, поставляемой в магазины — члены ассоциации, и их лабораторных проверках.

Выявленный ходе проверок фальсификат будет изыматься с полок магазинов. По словам главы «Союзмолока» Андрея Даниленко, это будет крайняя мера, применяемая после предупреждения в адрес производителя и при повторном нарушении.

Ранее Россельхознадзор опубликовал данные, согласно которым 80% сыров в России являются фальсификатом. Даниленко подчеркнул, что такие заявления проверяющих органов наносят ущерб отрасли, особенно учитывая, что реальный уровень фальсификата молочной продукции в зависимости от группы товара составляет 10−12%, в сыре — до 25%.