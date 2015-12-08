Дамаск, 8 декабря, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) используют оружие, захваченное у армии Ирака. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 8 декабря, докладе правозащитной организации Amnesty International.

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В докладе отмечается, что в арсенале боевиков вооружение и обмундирование как минимум из 25 стран, в том числе России, США, Китая и государств ЕС.

Правозащитники проводили исследование по тысячам размещенных в интернете фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены представители террористической организации.

По мнению специалистов, в распоряжении членов ИГ находится оружие, которое неконтролируемо поступало в Ирак в последние десятилетия.

В частности, террористы завладели запасами оружия иракских военных при захвате города Мосул в июне 2014 года, уточняют авторы доклада.

«То разнообразие вооружения, которое использует вооруженная группировка, называющая себя ИГ, это показатель того, как опрометчивая торговля оружием становится причиной крупномасштабной жестокости», — приводятся в докладе слова исследователя Патрика Уилкена.