Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Ювелирный магазин известной американской киноактрисы Гвинет Пэлтроу в Нью-Йорке ограблен на крупную сумму. Похищены ювелирные изделия стоимостью $173 465. Об этом пишет журнал Рeople. Ограбление произошло менее чем через две недели после его открытия в центре Нью-Йорка.

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В субботу, 5 декабря, три человека вошли в магазин и взломали шкаф, в котором находились товары. Хотя они были замечены сотрудниками магазина, вызвавшими полицию, мужчинам удалось выйти из магазин до прибытия наряда полицейских. Злоумышленники украли товары на сумму $ 173 465. Пока преступники не найдены, расследование продолжается.

Работа магазина продолжается. Приняты повышенные меры безопасности. Пэлтроу открыла магазин под названием Goop MRKT 23 ноября этого года.

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