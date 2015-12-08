Лас-Вегас, США, 8 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате перестрелки, произошедшей недалеко от центра Лас-Вегаса, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей.

ladya-tour.ru Лас-Вегас

По данным полиции, перестрелка произошла около 6 часов вечера по местному времени в квартире на Джексон Авеню.

Как сообщил телеканал KLAS-TV, погибли мужчина и женщина, на данный момент информации о третьей жертве нет.

Власти ищут человека, который, по свидетельству очевидцев, был за рулем темно-красного фургона выпуска 90-х годов.