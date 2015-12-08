Москва, 8 декабря, 2015, 09:26 — ИА Регнум. Сейчас не стоит ждать «черного вторника» для рубля подобного тому, что случился 16 декабря 2014 года, уверен аналитик EXNESS Сергей Кочергин. «В этом году доверие к ЦБ РФ значительно повысилось, мы не ожидаем черных вторников в 2015 году», — завил он 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

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«Когда мы говорим о «черных вторниках» и других днях недели, то подразумеваем обвальное падение рубля к резервным валютам. Чаще всего такие события возникают во время политических кризисов или резкого изменения денежно-кредитной политики внутри РФ. В ситуации, когда доверие к ЦБ РФ теряется, национальная валюта способна терять десятки процентов за день. Стоит отметить, что снижение котировок нефти в последнее время ослабляет рубль, но на меньшую величину. Подобную аномалию мы наблюдали в этом году после Минска-2 и начала военной компании РФ в Сирии. То есть в такие моменты наблюдалось снижение геополитической премии в отношении РФ, что и компенсировало ухудшение внешней конъюнктуры», — пояснил Кочергин.

Он отметил, что в декабре 2015 года фактором риска для рубля может послужить снижение цен на нефть марки BRENT ниже 40 долларов за баррель. «Во время повышения ставки по федеральным фондам в США цены на нефть ненадолго могут упасть ниже 36 долларов за баррель. Примерный курс рубля при такой цене барреля будет находиться в районе 75−80 рублей за доллар. Однако мы разделяем точку зрения Минэкономразвития, которое считает, что в 2016 году средняя цена барреля нефти (марки Urals) составит не менее 50 долларов, а курс рубля — 63,3 рубля за доллар. В настоящее время крупнейшие западные инвестбанки рекомендуют покупать недооцененные российские акции и рубль. С точки зрения дивидендной доходности, а также запаса прочности российской экономики (низкого дефицита бюджета, соотношения госдолга к ВВП, покрытия международными резервами РФ потребляемого страной импорта) «Россию стоит покупать», — добавил аналитик.

Напомним, 16 декабря 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. В тот же день в ходе торгов на Московской бирже евро пробил отметку 100 рублей, доллар — 80. 16 декабря стали называть очередным «чёрным вторником». Как ранее сообщало ИА REGNUM, население охватила паника, одни в срочном порядке закупали в магазинах технику, другие массово бросились скупать валюту.

В Госдуме РФ утверждали тогда, то спекулянты подталкивают население к скупке валюты. «Когда ЦБ уходит с рынка, это означает — ограничивается количество валюты, которую хотят с рынка скупить спекулянты. Вот сейчас, разжигая панику у людей, они и хотят компенсировать это наличие на рынке валюты. Люди бросаются скупать валюту, в результате они обязательно проиграют», — отметил глава комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).