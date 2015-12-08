Камчатка не готова быстро создать систему all inclusive для туристов
Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2015, 08:55 — ИА Регнум. Система «все включено» (all inclusive) для туристов на Камчатке не может быть введена в ближайшие годы. Как объяснили корреспонденту ИА REGNUM эксперты, для этого на полуострове не развита инфраструктура и ни у кого нет опыта работы в такой системе, и даже примера для этого нет.
Создать такую систему будет очень сложно, считает замначальника отдела развития туризма регионального агентства по туризму Наталья Лабковская.
«На Камчатке, конечно, сейчас такую систему туристам никто не предлагает, и появится она не очень скоро. Может быть, мы дождемся примера Крыма, и тогда появится понимание, как и что делать. Пока же у нас очень высокие цены на перелет, короткий летний туристический сезон, который длится всего с июля по сентябрь», — сказала собеседник агентства.
Тем временем менеджер одной из туристических фирм региона Оксана Рекина пояснила, что система all inclusive на Камчатке будет стоить очень дорого. «У нас и так не дешевые туры, а с такой системой будет еще дороже, думаю, вряд ли мы скоро согласимся на нее. К тому же в наших условиях, когда, например, база отдыха для размещения туриста находится в одном месте, а горнолыжный курорт в другом, обеспечить работу такой системы будет сложно», — сказала менеджер.
При этом опрошенные эксперты возлагают надежды на реализацию ТОР «Камчатка», в рамках которого предполагается создание туристско-рекреационной зоны с гостиницами. «В новых условиях, которые предполагается создать, еще возможно говорить о системе «все включено» — когда будут отели люкс-класса. А пока нам лучше об этом даже не помышлять, так как цены на авиабилеты очень высокие, гостиниц, которые есть, например, минувшим летом хватало не всегда. Нет инфраструктуры, и за подобную систему в нынешних условиях никто платить не будет, да и пока не создадут», — пояснил зам. директора одной из гостиниц Петропавловска Андрей Петров.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Олег Сафонов призвал развивать внутренний и въездной туризм и использовать систему «все включено». Начать он предложил с Крыма.