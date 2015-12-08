Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2015, 08:55 — ИА Регнум. Система «все включено» (all inclusive) для туристов на Камчатке не может быть введена в ближайшие годы. Как объяснили корреспонденту ИА REGNUM эксперты, для этого на полуострове не развита инфраструктура и ни у кого нет опыта работы в такой системе, и даже примера для этого нет.

kamchatka.cc Круизный лайнер в Авачинской бухте. Петропавловск-Камчатский

Создать такую систему будет очень сложно, считает замначальника отдела развития туризма регионального агентства по туризму Наталья Лабковская.

«На Камчатке, конечно, сейчас такую систему туристам никто не предлагает, и появится она не очень скоро. Может быть, мы дождемся примера Крыма, и тогда появится понимание, как и что делать. Пока же у нас очень высокие цены на перелет, короткий летний туристический сезон, который длится всего с июля по сентябрь», — сказала собеседник агентства.

Тем временем менеджер одной из туристических фирм региона Оксана Рекина пояснила, что система all inclusive на Камчатке будет стоить очень дорого. «У нас и так не дешевые туры, а с такой системой будет еще дороже, думаю, вряд ли мы скоро согласимся на нее. К тому же в наших условиях, когда, например, база отдыха для размещения туриста находится в одном месте, а горнолыжный курорт в другом, обеспечить работу такой системы будет сложно», — сказала менеджер.

При этом опрошенные эксперты возлагают надежды на реализацию ТОР «Камчатка», в рамках которого предполагается создание туристско-рекреационной зоны с гостиницами. «В новых условиях, которые предполагается создать, еще возможно говорить о системе «все включено» — когда будут отели люкс-класса. А пока нам лучше об этом даже не помышлять, так как цены на авиабилеты очень высокие, гостиниц, которые есть, например, минувшим летом хватало не всегда. Нет инфраструктуры, и за подобную систему в нынешних условиях никто платить не будет, да и пока не создадут», — пояснил зам. директора одной из гостиниц Петропавловска Андрей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Олег Сафонов призвал развивать внутренний и въездной туризм и использовать систему «все включено». Начать он предложил с Крыма.