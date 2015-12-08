Вашингтон, 8 декабря, 2015, 08:52 — ИА Регнум. США и Сингапур подписали соглашение о направлении в страну первого американского самолета-разведчика P-8 «Посейдон», сообщает Reuters.

uniquesingapore.ru Сингапур

В совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне 7 декабря министр обороны США Эштон Картер и министр обороны Сингапура Нг Енг Хен приветствовали отправку первого самолета в Сингапур. Она состоится с 7 до 14 декабря.

Сингапур не единственная южно-азиатская страна, в которой базируются самолеты-разведчики США. Так, самолеты P-8 уже находятся в Японии и на Филиппинах, а также в соседней с Сингапуром Малайзии.

Данная мера вызвана территориальными спорами в Южно-Китайском море. Основные споры с Китаем ведут Вьетнам и Филиппины. Вашингтон и Токио утверждают, что Пекин создает искусственные насыпные острова в спорной акватории, которые могут иметь двойное предназначение — их можно использовать как военный аэродром или морскую базу.

Отдельное значение имеет контроль за морскими путями Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Общая сумма транзита через пролив превышает $5 трлн в год.