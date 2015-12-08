Москва, 8 декабря, 2015, 08:43 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что по итогам переговоров американского президента Барака Обамы с турецким лидером Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность с Анкарой по полному закрытию границы с Сирией.

Хлебовский Станислав. Пленение Баязида Тимуром. 1878

«Турция заинтересована в том, чтобы прекратить передвижение нелегально транспортируемой нефти или закрыть пути передвижения иностранных боевиков в обоих направлениях, — сообщил Керри журналистам в Брюсселе. — Мы будем вместе работать над этим и собираемся провести необходимые консультации между нашими военными, чтобы это сделать».

По данным австрийского издания Die Presse, боевики контролируют стокилометровый участок сирийско-турецкой границы между горами Килис и Ярабулус. Через него осуществляется контрабанда, продажа нефти, переброска оружия, поставка денег, антиквариата и продуктов питания. По этому маршруту также беспрепятственно просачиваются сторонники джихадистов как в Турцию, так и обратно.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов