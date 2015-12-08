Варшава, 8 декабря, 2015, 08:39 — ИА Регнум. 1−2 декабря в Брюсселе в ходе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел было принято решение о начале переговоров с Черногорией по ее вступлению в Альянс.

У НАТО был серьезный повод пригласить Подгорицу стать своим членом, то есть взять на себя ответственность за ее военную безопасность, независимость и границы, прокомментировал событие польский портал wPolityce, это не военный потенциал маленького государства на Адриатике, настолько незначительный, что он лишь символически увеличит объем ресурсов Альянса — причина кроется в глобальной геополитике и геостратегии.

Польшу сегодня серьезно беспокоят призывы Германии к «размораживанию» отношений с Россией. Сначала в сфере экономики, символом чего стал заключенный российским «Газпромом» с пятью европейскими концернами договор о строительстве газопровода «Северный поток 2». Что упустили в Варшаве?

Читайте подробнее: Саммит НАТО-2016 в Варшаве находится под угрозой?

Все статьи автора: Станислав Стремидловский