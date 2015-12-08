Биробиджан, 8 декабря, 2015, 09:11 — ИА Регнум. Еврейская автономная область оказалась на третьей снизу строчке в рейтинге популярности регионов России среди отечественных и иностранных туристов. Исследование подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Регионы в рейтинге расположены по принципу туристической привлекательности, их турпотенциалу и популярности среди отечественных и иностранных гостей.

photofile.ru Камчатка. Долина гейзеров

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Попасть в первую группу рейтинга удалось только Приморскому краю, и то только на 14-е место из 16-ти. Тем не менее, Приморье назван исследователями единственным регионом на Дальнем Востоке, который можно назвать состоявшейся туристической территорией с туризмом в качестве приоритетного направления.

Большинство субъектов ДФО оказались во второй группе рейтинга, куда отнесены регионы, которые могли бы быть интересны туристам при определенных условиях. Так, развитию туризма субъектов Дальнего Востока в том числе мешает их отдаленность.

Как сообщало ИА REGNUM, после прекращения авиасообщения с Турцией и Египтом в России прогнозируют рост внутреннего и въездного туризма. Похоже, все силы будут брошены на привлечение турпотока в регионы.Читайте также: Шанс регионам: в РФ решили развивать внутренний туризм — Главное 7 декабря

«Это труднодоступные, но чрезвычайно интересные и перспективные дальневосточные регионы: Якутия, Сахалин и Камчатский край. В случае решения транспортной проблемы и развития инфраструктуры эти регионы существенно улучшат свои позиции на рынке внутреннего туризма. Что касается въездного туризма: Сахалинская область — в тройке лидеров по числу иностранных туристов на тысячу жителей. Острова Сахалинской области популярны у любителей истории из Японии: на Курилах сохранились японские исторические памятники», — отметили авторы рейтинга.

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Одной из проблем, сдерживающих развитие внутреннего туризма заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Владислав И назвал высокие тарифы на авиаперелеты.

«Необходимо совершенствовать механизм субсидирования перевозок пассажиров на территории Дальнего Востока, предусмотрев снятие ограничений по возрасту пассажиров, сезону субсидирования и перечню субсидируемых маршрутов», — считает он.

По мнению чиновника также сдерживающим фактором развития круизного направления является существующая инфраструктура портовых сооружений в городе Корсакове, которая в настоящее время позволяет обслуживать лайнеры только на рейде. Необходима реконструкция причальных сооружений и строительство современного пункта пропуска. Третья проблема — пограничная зона Курильских островов и острова Монерон. Она связана с необходимостью оформления пропуска при посещении островов, что в свою очередь занимает определённое количество времени. Еще один сдерживающий фактор — это недостаточное продвижение туристского потенциала Сахалинской области внутри России и на международном туристском пространстве.

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В третью группу регионов с Дальнего Востока попала только Еврейская автономная область. Там оказались территории, которые только начинают работать над развитием туристического потенциала. «В большой своей части регионы третьей группы являются депрессивными: для них характерны невысокий уровень жизни, низкие доходы населения, слабо развитая инфраструктура», — пояснили авторы исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, горнолыжные курорты Камчатки и Сахалина попали в список мест активного отдыха в России, цены в которых сравнили с бюджетом поездки в Альпы. Минимальную стоимость недельного путешествия на российские вершины рассчитали Aviasales и Hotellook. «Вы удивитесь, но одна поездка в Европу — это как Сочи плюс вулканы Камчатки», — сделали вывод авторы исследования.

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