Таллин, 8 декабря, 2015, 08:29 — ИА Регнум. На днях депутат эстонского парламента (Riigikogu) Яанус Марранди выразил в очередной раз возмущение тем, что он получил от меня письмо, написанное на кириллице.

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Но я, как журналист и просто избиратель, всего лишь направил одну из своих статей всем членам парламента, правительству и Президенту страны, задавшись вопросом: почему Запад настаивает на уходе с политической сцены законно избранного президента Сирии Башара Асада, обзывая его даже «мясником» за подавление вооруженной оппозиции в своей стране?

Ведь в странах так называемой западной цивилизации вооруженное сопротивление власти немыслимо, а если и бывают массовые волнения (и не обязательно силовые), то они подавляются жестко и даже жестоко. И считается это вполне демократичным.

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Все статьи автора: Димитрий Кленский