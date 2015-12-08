Париж, 8 декабря, 2015, 08:24 — ИА Регнум. Правительство Франции подготовило законопроект, согласно которому в стране на постоянной основе запретят пользоваться анонимной сетью Tor, а доступ к публичным сетям Wi-Fi станут отключать в случае введения чрезвычайного положения. Его могут принять уже в январе.

computerhoy.com Tor

Согласно документу, необходимость в запрете Tor связана с тем, что установить личность пользователей, ведущих переговоры в сервисе, очень трудно. Отказ от публичного Wi-Fi на время ЧП связан с тем, что предполагаемые злоумышленники могут анонимно общаться в подобных сетях.

Законопроект вынесут на рассмотрение парламента не раньше 2016 года.

Tor является специализированным веб-браузером, с помощью которого можно сохранять в Сети анонимность. Он распределяет запросы пользователя по множеству различных серверов, в результате чего невозможно отследить, какие сайты он посещает, а также установить его IP-адрес. После терактов в Париже власти решили сделать так, чтобы террористы не могли тайно общаться в интернете.