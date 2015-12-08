Москва, 8 декабря, 2015, 08:20 — ИА Регнум. Последние дни наиболее дискуссионной темой блогосферы Рунета продолжает оставаться тема перспектив, рисков и вероятности вооруженного российско-турецкого конфликта. Как говорится, сколько голов, столько и точек зрения. Тем не менее, можно выделить три доминирующие позиции.

creafe.net Взрыв Ядерной бомбы

Первая, что в случае эскалации конфликта, России в ответ на сбитый Су-24 и убийство летчика можно все, вплоть до ядерных ударов по Турции. Так, например, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров: «Было бы ошибкой, если в таком случае Россия не будет применять ядерное оружие — потому, что Запад и Турция попытаются втянуть нас в войну типа Крымской. Где пойдет медленная эскалация, начнутся боевые действия на Кавказе, разгром нашей группировки в Сирии. Запад же будет помогать Турции, перебросит туда какой-то корпус свой, перебросят какую-то современную авиацию — это будет мировая война на измор России, на изматывание.

С моей точки зрения, если уж начнется Третья мировая война с Турцией — она должна быть решительной, масштабной и быстрой.

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Все статьи автора: Юрий Баранчик