Москва, 8 декабря, 2015, 08:15 — ИА Регнум. Распространённый на днях Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального фильм о причастности сыновей генпрокурора Юрия Чайки Артёма и Игоря к коррупционным схемам содержит серьёзные обвинения.

irecommend.ru Отрез — откат

В нём, в частности, утверждается об участии родственников и друзей Генерального прокурора в «крышевании» пресловутой банды Цапка, что, как следует из материала расследования ФБК, длительное время обеспечило этому ОПГ режим неприкосновенности. Генпрокурор уже сделал заявление о том, что знает заказчиков этой «фальсификации».

По итогу у меня возникло двоякое ощущение. С одной стороны, если приведённые ФБК факты подтверждаются, то, как говорится, где посадки? С другой — существует принципиальная разница между борьбой с коррупцией как комплексным многоуровневым явлением и борьбой с конкретными коррупционерами. Второй вариант — это лишь имитация борьбы.

Читайте подробнее: Реверсная бюджетная коррупция — одна из угроз национальной безопасности