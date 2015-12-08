Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2015, 07:37 — ИА Регнум. Китай и Россия выступают против намерений США провести специальное заседание ООН, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в Северной Корее, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ООН.

Агитационный плакат. КНДР

Представители США — страны, которая является председателем в декабре в Совете Безопасности (СБ), заявили 4 декабря, что заседание состоится 10 декабря в 14:30 дня. Китай и Россия проинформировали совет о том, что не поддерживают встречу, за проведение которой выступили девять из 15 стран-членов совета — Чили, Франция, Иордания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания и США.

Китай заявил, что СБ ООН не занимается вопросами соблюдения прав человека, в его рамках обсуждаются вопросы мира и глобальной безопасности. Россия же, по словам дипломатов, отметила, что США не подняли этот вопрос в ходе официального обсуждения программы работы Совета на декабрь, состоявшегося на прошлой неделе.

Северная Корея отвергает обвинения в систематических нарушениях прав человека, заявляя, что они являются частью плана США по дестабилизации страны.